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Türkiye Kupası Haberler Manisa Futbol Kulübü 3 - 0 Pazarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa Futbol Kulübü 3 - 0 Pazarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Manisa FK sahasında Pazarspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Muhammet Enes Kiprit (2) ve David Domgjoni kaydetti. İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar ve özet...

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 16:21 Güncelleme: 31 Ekim 2023, Salı 16:57

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Manisa FK ile Pazarspor Mümin Özkasap Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 18. dakikada Muhammed Enes Kiprit'in golüyle 1-0 öne geçti.

Etkili oyununu sürdüren Manisa FK'da 30. dakikada yine Muhammed Enes Kiprit sahne aldı ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manisa FK, 79. dakikada duran topta Domgjoni'nin kafa vuruşunda skoru 3-0 yaptı ve müsabaka bu skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran taraf Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK oldu.

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