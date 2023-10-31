Manisa Futbol Kulübü 3 - 0 Pazarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Manisa FK ile Pazarspor Mümin Özkasap Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 18. dakikada Muhammed Enes Kiprit'in golüyle 1-0 öne geçti.

Etkili oyununu sürdüren Manisa FK'da 30. dakikada yine Muhammed Enes Kiprit sahne aldı ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manisa FK, 79. dakikada duran topta Domgjoni'nin kafa vuruşunda skoru 3-0 yaptı ve müsabaka bu skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran taraf Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK oldu.