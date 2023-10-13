Uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki 3. Lig ekibinin karşılaşması uzatmalarda sonuçlandı. TFF 3. Lig 2. Grup ekibi, Rize temsilcisi Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında ligde de aynı grupta yer aldığı Mersin ekibi Silifke Belediyespor'u sahasında konuk etti. Pazarspor, normal süresi golsüz sona eren ve uzatmalara giden maçta bulduğu 2 golle rakibini saf dışı bırakarak yoluna devam etti. Pazar ilçe Stadyumu'nda oynanan zevkli karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmadı. Uzatmalara kalan karşılaşmanın 110 ve 117. dakikalarında sahne alan Talha Enes Dege, Silifke ağlarına attığı 2 golle Karadeniz ekibini bir üst tura taşımayı başardı.