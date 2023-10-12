Erzurum çıkacak

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden köklü kulüplerinden Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu gelecek adına umutlu açıklamalar yaptı. Kutlu "Ligin ilk 8 haftasın da özellikle takımımızın mücadelesinden, oyun hırsından ve oyun anlayışından oldukça memnunum. Geriye dönüp baktığımızda kötü oynadığımız veya kötü mücadele ettiğimiz bir maç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"FİKSTÜRÜMÜZ ZORDU"

Teknik Direktör Hakan Kutlu şöyle konuştu: "Ligin ilk 8 haftasına bakıldığında bu lig için nispeten daha hazır, daha zor takımlarla karşılaştık diyebiliriz. Bandırma, Manisa, Bodrum, Kocaelispor gibi bu ligde kaliteli kadroları olan ve Şanlıurfaspor, Boluspor gibi dengeli takımlarla karşılaştık. Taraftarımız bizi her zaman destekliyor. Onları memnun edecek şekilde mücadele vermeliyiz"