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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyacanı devam ediyor. Birbirinden zorlu eşleşmelerde takımlar üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi. İşte biten karşılaşmalar...

Giriş: 11 Ekim 2023, Çarşamba 16:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyacanı devam ediyor. Birbirinden zorlu eşleşmelerde takımlar üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi.

İŞTE GÜNÜN SONA EREN KARŞILAŞMALARI...

1984 Muşspor - İstanbul Sinopspor : 2-0

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor: 2-3

Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor: 2-1

Eynesil Belediyespor - Erbaaspor: 0-2

Menemenspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0

Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor: 1-2

Altınordu - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor: 0-1

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 3-2

Uşakspor - Aliağa FK: 1-4

İnegölspor - Doğubayazıt Futbol Kulübü: devam ediyor.

Sarıyer Spor Kulübü - Karabük İdmanyurdu: devam ediyor.

Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor: devam ediyor.

Serik Belediyespor - Arguvanspor: devam ediyor.

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor: devam ediyor.

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