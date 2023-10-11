Özgürce turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Kırklarelispor, Çorluspor 1947'yi konuk etti. Ev sahibi ekip çekişmeli geçen mücadeleye taraftarının da desteğiyle hızlı başladı. Arka arkaya ataklarla gol arayan Kırklarelispor, 21. dakikada Özgür Can Özcan'ın attığı golle öne geçmeyi başardı. İlk devre başka gol olmayınca soyunma odasına bu skorla gidildi. İkinci yarıda Çorlu 1947 beraberlik için yüklendi.

RÖLANTİYE ALDI

Ancak misafir takım ataklarında sonuç alamadı. Skoru korumayı başaran Kırklarelispor, son dakikalarda oyunu rölantiye alıp kazanmayı bildi. Böylece Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atarken, Kırklarelispor ise 3. tura yükselmeyi başardı. Maç sonu sahada sevinç vardı.