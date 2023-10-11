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Türkiye Kupası Haberler Afyonspor 2 - 1 Adana 1954 FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Afyonspor 2 - 1 Adana 1954 FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Afyonspor evinde Adana 1954 FK'yı konuk etti. Müsabakayı ev sahibi ekip Afyonspor uzatmalarda 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdıran takım olmayı başardı. İşte detaylar...

Giriş: 11 Ekim 2023, Çarşamba 22:40 Güncelleme: 11 Ekim 2023, Çarşamba 22:49

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadesinde TFF 2. Lig ekibi Afyonspor ile TFF 3. Lig takımı Adana 1954 FK karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi ekip Afyonspor 2-1'lik skorla rakibi Adana 1954 FK'yı mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.

Mücadelede konuk ekip Adana 1954 FK, ilk yarının son anlarında 37. dakikada Leyis Alzin'in ayağından bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip ise 53. dakikada Mehmet Alaeddinoğlu'nun golüyle skoru dengeledi.

Karşılaşmada başka gol olmazken maç uzatmalara gitti.

Maçın uzatma dakikalarında Afyonspor 91. dakikada Anıl Gözütok'un şık golüyle 2-1'i yakaladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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