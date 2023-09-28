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Sinopspor'un tur keyfi

Türkiye'nin kupasında Sultanbeyli Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor maçında heyecan zirve yaptı. İlk devrenin sonuna doğru iki takım birden açıldı. Önce 39. dakikada Sarp Ekinci'nin golüyle konuk Küçükçekmece Sinopspor 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra Sultanbeyli Belediyespor, Gökhan Kılınç ile skoru 1-1 yaptı. İlk devre ve maç bu skorla tamamlandı. Uzatmalarda 97. dakikada Mete Han Genç, Küçükçekmece'yi tekrar öne geçirdi. 120+3. dakikada Doğancan Aynacı'nın penaltıdan golüyle Küçükçekmece Sinopspor, 3-1'le 2. Tur'a yükseldi.

Giriş: 28 Eylül 2023, Perşembe 06:50
Türkiye'nin kuasında Sultanbeyli Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor maçında heyecan zirve yaptı. İlk devrenin sonuna doğru iki takım birden açıldı. Önce 39. dakikada Sarp Ekinci'nin golüyle konuk Küçükçekmece Sinopspor 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra Sultanbeyli Belediyespor, Gökhan Kılınç ile skoru 1-1 yaptı. İlk devre ve maç bu skorla tamamlandı. Uzatmalarda 97. dakikada Mete Han Genç, Küçükçekmece'yi tekrar öne geçirdi. 120+3. dakikada Doğancan Aynacı'nın penaltıdan golüyle Küçükçekmece Sinopspor, 3-1'le 2. Tur'a yükseldi.
sında Sultanbeyli Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor maçında heyecan zirve yaptı. İlk devrenin sonuna doğru iki takım birden açıldı. Önce 39. dakikada Sarp Ekinci'nin golüyle konuk Küçükçekmece Sinopspor 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra Sultanbeyli Belediyespor, Gökhan Kılınç ile skoru 1-1 yaptı. İlk devre ve maç bu skorla tamamlandı. Uzatmalarda 97. dakikada Mete Han Genç, Küçükçekmece'yi tekrar öne geçirdi. 120+3. dakikada Doğancan Aynacı'nın penaltıdan golüyle Küçükçekmece Sinopspor, 3-1'le 2. Tur'a yükseldi.

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