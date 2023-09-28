Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK: 2-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, ilk tur maçlarıyla devam etti. Kapanış gününün ikinci seansında Bitexen Adana 1954 FK sahasında Osmaniyespor FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele, A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.

Adana 1954 FK, 18. dakikada İbrahim Koca'nın attığı golle Osmaniyespor karşısında 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi 36. dakikada Berkin Taşkın'ın attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Osmaniyespor, 63. dakikada Deniz Solmaz'ın attığı golle farkı 1'e indirdi ancak kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele Bitexen Adana 1954 FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ