Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Sivasspor canlı yayın) Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor.

Yarı finalin ilk maçında iki takım da gol atamamıştı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Jorge Jesus'un öğrencileri rakibini eleyerek kupada şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Konuk ekip Sivasspor ise güçlü rakibi Fenerbahçe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kupada mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan, Arda, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Samu Sáiz, Gradel, James

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadelede Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan. Alper Ulusoy, kritik maçta VAR hakemi olarak görev alıyor.

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.