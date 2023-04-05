Galatasaray Başakşehir maçı CANLI İZLE | ASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor.

Turnuvada tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Ligde lider konumda bulunan Okan Buruk'un öğrencileri kupada da adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed Şengezer; Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima; Biglia, MahmuT Tekdemir; Szysz, Aleksic, Serdar Gürler; Joao Figueiredo

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe'yi 3-1 ve son 16 turunda da Fatih Karagümrük'ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.

OKAN BURUK İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.