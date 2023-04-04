Ankaragücü Trabzonspor maçı CANLI İZLE | ASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor.

Turnuvada çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final maçında Orhan Ak yönetimindeki Trabzonspor, Ankaragücü'nü kupadan eleyerek turnuvada yarı finale yükselmek istiyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Višća, Marković, Gómez

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TEK HEDEF KUPA KALDI

Trabzonspor, şampiyonluk yarışında umutlarını sürdürse bile en gerçekçi hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak olarak belirledi. Avrupa'dan da elenen Trabzonspor, Ankaragücü'u da yenerek yarı finale çıkmak istiyor.

10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele ediyor. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.