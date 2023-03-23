Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Maçların tarih ve saatleri de belli oldu. Buna göre Ankaragücü-Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray-Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Öte yandan Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK-Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak.

Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.