Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | ASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılarak turnuvada çeyrek finale yükselmek istiyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 19.01.2023 21:10 Güncelleme: 19.01.2023 21:20

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef çeyrek finale kalmak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, King, Valencia

Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz

KUPADA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bu mücadele öncesine kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig'de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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