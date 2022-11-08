Okan Buruk Ofspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ofspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Cimbom'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

İstanbul devinde teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "İnanılmaz goller kaçtı. Rakip de bir ara kalenin önüne dizildi, vuruyoruz ve dönüyor. Bir yerde girecekti, sonlara doğru girdi. Genel olarak oyuncularım istekliydi, ciddiyetlerini bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Ofspor'u tebrik ederim. İnanılmaz bir mücadele verdiler."

"İnanılmaz goller kaçtı. Rakip de bir ara kalenin önüne dizildi, vuruyoruz ve dönüyor. Bir yerde girecekti, sonlara doğru girdi. Genel olarak oyuncularım istekliydi, ciddiyetlerini bırakmadılar."