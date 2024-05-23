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Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar...

Giriş: 23 Mayıs 2024, Perşembe 12:02 Güncelleme: 23 Mayıs 2024, Perşembe 12:12
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hollandalı Dennis Johan Higler oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Burak Pakkan'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği maçta VAR koltuğunda ise Hollanda'dan Dennis Johan Higler oturacak. Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.

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