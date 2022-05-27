Kupanın kralı Sivasspor!

Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor oldu. A Spor'dan yayınlanan nefes kesen mücadelede Kayserispor ile karşılaşan Yiğidolar, geriye düştüğü maçı uzatmalarda bulduğu gollerle galip bitirdi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada perdeyi 33'te Ramazan Civelek açtı. Devre Kayserispor'un üstünlüğü ile biterken, ikinci 45te sazı eline alan Sivasspor oldu ve kırımızı beyazlılar 60'ta aradığını buldu.

PENALTILARA GİDECEK DERKEN...

Appindangoye maçı uzatmaya götüren golü kaydetti. 15'er dakikalık uzatmalar ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Gradel 95'te Sivas'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı, Kayseri ise 107'de İlhan Parlak ile 2-2'yi buldu. Maçın artık penaltılara gideceği düşünülürken 113'te Konate'nin sayısı Sivas'a Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Sivasspor, tarihindeki ilk Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

HIÇ KAYBETMEDİ

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı maç kaybetmeden müzesine götürdü. Organizasyonda 5. turda Ankaragücü, son 16 turunda Bandırmaspor ve çeyrek finalde Karagümrük'ü yenen Sivas temsilcisi, yarı fuinalde Alanya, finalde de Kayseri'yi devirdi.

ÇALIMBAY'IN İLK KUPASI OLDU

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Muhteşem bir duygu. Oyuncularımın emeğini kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. Usta hoca ayrıca teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kupa kazandı.