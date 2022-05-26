Kayserispor - Sivasspor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'la karşılaşan Sivasspor, rakibini 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken, rakibine uzatma anlarında Gradel ve Konate'nin golleriyle 3-2'lik üstünlük kuran Yiğidolar, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Giriş: 26.05.2022 23:25 Güncelleme: 26.05.2022 23:35

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona ererken, rakibini uzatmalar sonunda 3-2 deviren Sivasspor kupayı müzesine götürdü.

Yiğidolar böylece Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.

Kayserispor 33. dakikada Ramazan Civelek'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda bastıran Sivasspor, 60. dakikada Aaron Appindangoye'nin golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

90 dakika bu skorla sona ererken, Yiğidolar 95. dakikada Max Gradel'ın attığı müthiş golle öne geçti: 1-2.

Pes etmeyen Kayserispor, 107. dakikada İlhan Parlak'ın kafa golüyle 2-2''lik eşitliği sağladı.

Sivasspor'da 113. dakikada sahneye çıkan Konate, kupayı Yiğidolar'a getirdi: 2-3.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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