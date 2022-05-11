Sivasspor - Alanyaspor maçı CANLI izle! Sivas Alanya maçı canlı yayın | Türkiye Kupası maçı izle

Sivasspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. İki takım da tur atlayan taraf olup adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapıyor .Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...





SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Fredrik, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ALANYASPOR: Marafona, Fer, Efecan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan.

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Alanyaspor maçı 20.30'da başladı. Zorlu müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıktığı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.