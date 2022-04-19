TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE A SPOR 📺 | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Süper Lig lideri Trabzonspor, rakibini devirip Kayseri'de oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Kayserispor da zorlu deplasmanda avantaj peşinde... Trabzonspor - Kayserispor maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 19.04.2022 20:40 Güncelleme: 19.04.2022 20:41

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. İki takım da sahadan galip ayrılıp rövanşa avantajla çıkmak istiyor.

📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Kayserispor maçı saat 20.30'da başladı ve A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Visca, Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE A SPOR 📺 | Ziraat Türkiye Kupası
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE ASPOR 📺 | Trabzonspor - Kayserispor kupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
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