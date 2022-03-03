Alanyaspor Gaziantep FK maçı CANLI İZLE (Alanyaspor Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek son takım bugün belli oluyor. Oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor yarı final bileti alan takımlar olmuştu. Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı sonrası yarı finalin son ekibi de netleşecek. Futbolseverler, mücadelenin canlı yayın bilgilerini aratıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak maçı, haberimizden de canlı izleyebilirsiniz...

Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Norja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo



🔎ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📺ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!