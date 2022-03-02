Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Camara, Appindangoye, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Gradel, Yatabare

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Caner, Biglia, Jimmy, Bistrovic, Toure, Borini, Ahmed Musa

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 17:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.