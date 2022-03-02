Alanyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Alanyaspor - Gaziantep FK maçıyla son bulacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmada tur atlayan takım yarı finalde Sivasspor'un rakibi olacak. Karşılaşma öncesi arama motorlarında mücadelenini saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Alanyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Giriş: 02.03.2022 23:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetecek. 3 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

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