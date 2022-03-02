Alanyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetecek. 3 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.