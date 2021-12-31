Tur Yiğido'nun

Sivasspor, A.Gücü’nü James’in iki golüyle devirdi ve kupada son 16’ya kaldı. Konuk ekibin sayısı ise Şahverdi’den geldi.

Giriş: 31.12.2021 06:50

ZiraatTürkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 17. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içesindeki James topa yükselerek kafa vuruşu ile ağları buldu: 1-0. İlk yarı bu sonuçla geçilirken; 56'da Uğur'un pasında topla buluşan James, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 73'te Şahverdi'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Bu gol, Ankaragücü'ne yetmedi ve tur atlayan taraf Sivasspor oldu.

HEDEF BÜYÜK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupada tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, geçen yıldaki çeyrek final başarımızın ötesine geçmek istiyoruz" dedi.

EN SON HABERLER

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor: 2-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş kupada Altay'ı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar! İşte günün programı...
Fenerbahçe 2-0 Afyonspor (MAÇ ÖZETİ)
FENERBAHÇE HABERLERİ - Afyonspor maçı sonrası Attila Szalai'den transfer sözleri!
BİZE ULAŞIN