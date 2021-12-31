Tur Yiğido'nun

ZiraatTürkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 17. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içesindeki James topa yükselerek kafa vuruşu ile ağları buldu: 1-0. İlk yarı bu sonuçla geçilirken; 56'da Uğur'un pasında topla buluşan James, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 73'te Şahverdi'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Bu gol, Ankaragücü'ne yetmedi ve tur atlayan taraf Sivasspor oldu.

HEDEF BÜYÜK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupada tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, geçen yıldaki çeyrek final başarımızın ötesine geçmek istiyoruz" dedi.