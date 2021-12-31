Son 16 maçları 8-9-10 Şubat'ta

Son 16 Turu müsabakaları, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 16 takım arasında tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre oynanacak. Eşleşmeler ve müsabakanın hangi takımın sahasında oynanacağı kura çekimi ile belirlenecek. Mücadelelerin oynanma tarihi ise 8, 9 ve 10 Şubat 2022 olarak belirlendi.

Kasımpaşa-Kocaelispor 5-3

Hatayspor-Menemenspor 1-0

Antalyaspor-Giresunspor 2-1

Trabzonspor-Boluspor 1-0

Galatasaray-Denizlispor 5-6 (Pen.)

Alanyaspor-Mardin 1969 5-0

Karagümrük-Bodrumspor 4-0

Adana Demir-Ankaraspor 3-2

Göztepe-Samsunspor 1-0

Fenerbahçe-Afjet Afyon 2-0 (Uzt.)

Yeni Malatya-Bandırmaspor 2-3

Konyaspor-Ümraniyespor 2-0

Kayserispor-68 Aksaray 4-0

Sivasspor-Ankaragücü 2-1

Gaziantep FK-Bursaspor 6-5 (Pen.)

Beşiktaş-Altay 1-0