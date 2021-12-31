Kayseri'den gol yağmuru

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Yukatel Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. 5'te Emre Demir'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı kullanan İbrahim, takımını öne geçirdi: 1-0. 28'de Cardoso'nun ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 85'te Gavranovic'in pasıyla topla buluşan Cardoso'nun şutunda top filelerle buluştu: 3-0. 88'de Mustafa'nın pasıyla topla buluşan Gavranovic, önünü boşaltarak şutunu çekti ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 4-0. Karşılaşmadan net bir skorla galibiyetle ayrılan Kayserispor, kupada üst tura yükseldi.