Bandırma çıkarması

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a 3-2 mağlup oldu. Henüz 8'de öne geçen Bandırmaspor, 36'da Keny'nin golüyle durumu 2-0 yaptı. 40'te Mustafa ile farkı bire indiren Yeni Malatya devre arasına 2-1 geride gitti.

ADEM YETMEDİ

54'te bir kez daha sahneye çıkan Doğan, Bandırmaspor'u yeniden 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Adem Büyük'ün 89. dakikada kaydettiği gol ise Yeni Malatyaspor için yeterli olmadı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 5. turda kupaya veda etmiş oldu. Bandırmaspor ise son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

DENGEYİ KURAMADIK'

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica hesapta olmayan bir sonuç aldıklarını kaydederek, "Çok erken geriye düştük. Sonrasında ise skorda dengeyi kuramadık. Bu da ritmimizi bozdu. Rakibimizi tebrik ediyorum. İkinci devre için en iyi şekilde çalışacağız" dedi.

'İDDİAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bandırma'nın gollerini kaydeden Doğan Can, gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini kaydetti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu "Bu galibiyet bizim için ekstra moral oldu. Umarım kupada da ligde de iddiamızı koruyabiliriz" dedi.