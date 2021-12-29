Göztepe iddialı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Samsunspor'u ağırlayacak Göztepe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kupada ilerlemek istediklerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Bu mücadelede de tek amacımız kazanmak. Kupada gidebildiğimiz yere kadar ilerlemek istiyoruz. Samsunspor'u saf dışı bırakarak önümüzdeki maçlara odaklanacağız" diye konuştu. Göztepe, bir önceki tur Kahta 02 Spor'u, Samsunspor ise 3. turdan katıldığı organizasyonda 1922 Konyaspor ve Uşakspor'u saf dışı bıraktı. Türkiye Kupası'nda 3. kez eşleşen iki takımdan Göztepe, 1966-1967'de yarı finalde ve 2000- 2001'de 3. turda rakibini elemişti.