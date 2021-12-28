Trabzonspor Boluspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 5. tur mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Boluspor ile kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçı iki takım da kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Siopis, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Koita

Boluspor: Selmani, Tugay, Bregu, Arda Şengül, Zahit, Kasongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Boluspor maçı saat 18:30'da başladı ve A Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Boluspor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcıları olarak görev alıyorlar. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise maçın dördüncü hakemi oldu.