Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! İşte maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Türkiye'nin Kupası'nda bugün 9 karşılaşma oynanacak. A Spor futbolseverlere yine heyecan dolu bir gün yaşatacak. Kupada bugün oynanacak Kasımpaşa-Alanya Kestel, Altay-Manisa FK, Başakşehir- Bodrumspor, Adana Demirspor-Serik Belediyespor ve Antalyaspor-Amed Sportif mücadeleleri naklen ve sadece A Spor farkıyla futbolseverler ile buluşacak. Türkiye'nin heyecanla takip ettiği kupanın 4. eleme turunda, Hatayspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük, 3. eleme turunu bay geçen Giresunspor ve 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda, bugün, yarın ve perşembe dahil olmak üzere toplam 27 karşılaşmanın 15'i A Spor ekranlarından yayınlanacak.



TEK HEDEF ZAFER



Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaşacağı Amed Sportif karşısında turu geçmeyi hedefliyor. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Ufuk, Doğukan, Harun, Wright ve Crivelli'nin takımdaki yerini alamayacağı Antalyaspor'da, Nuri Şahin'in ligde süre almayan genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu'nda Diyarbekirspor'u 5-0 mağlup etmişti.