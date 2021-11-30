Adana Demirspor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Şener ve A. Usta yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadele kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

Başlama düdüğü 19.00'da çalacak karşılaşmayı A Spor ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Serik Belediyespor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi maç saatinde haberimizden de izleyebilirsiniz.