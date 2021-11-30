Adana Demirspor-Serik Belediyespor maçı A Spor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Serik Belediyespor'u ağırlıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Şener ve A. Usta yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanacak takım bir üst tura adını yazdıracak.

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ADANA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Serik Belediyespor mücadelesi saat 19.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Semih, Tayyip, Kaan, Gökhan, Sinan, Metehan, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Serik Belediyespor: İbrahim, Ahmet, Burak, Sezai, Çınar, Ahmet Çakmak, Ferdi, Okan, Furkan, Burak, Zafer

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: