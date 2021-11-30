Adana Demirspor-Serik Belediyespor maçı A Spor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile Serik Belediyespor, 4. tur maçında karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanacak olan takım adını bir üst tura yazdıracak. Adana Demirspor-Serik Belediyespor maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 30.11.2021 19:48 Güncelleme: 30.11.2021 20:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Serik Belediyespor'u ağırlıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Şener ve A. Usta yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanacak takım bir üst tura adını yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

ADANA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Serik Belediyespor mücadelesi saat 19.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Semih, Tayyip, Kaan, Gökhan, Sinan, Metehan, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Serik Belediyespor: İbrahim, Ahmet, Burak, Sezai, Çınar, Ahmet Çakmak, Ferdi, Okan, Furkan, Burak, Zafer

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

EN SON HABERLER

Adana Demirspor-Serik Belediyespor maçı A Spor CANLI İZLE
Başakşehir - Bodrumspor: 1-1 (1-3 penaltılar) | MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE
Bursaspor Kırşehir Belediyespor : 2-1 | MAÇ SONUCU (MAÇ ÖZETİ)
Altay Manisa FK: 4-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | Altay Ege derbisinde sonradan döndü ve turladı! | Ziraat Türkiye Kupası haberleri
Kasımpaşa-Alanya Kestelspor: 5-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
BİZE ULAŞIN