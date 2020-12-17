Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Sivasspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Giresunspor maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 17:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.