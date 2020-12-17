Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK izle, A Spor izle...

Giriş: 17.12.2020 10:12 Güncelleme: 17.12.2020 10:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Boluspor maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
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