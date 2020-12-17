Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Boluspor maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.