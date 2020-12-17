Kupa'da da hedefimiz aynı

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hedeflerinin kupa olduğunu belirtti.

Giriş: 17.12.2020 06:50
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hedeflerinin kupa olduğunu belirtti. Geçen sezonun finalisti olduklarını hatırlatan Atan, "Ligde çok iyi gidiyoruz. Aynı performansı kupada da göstermemiz beni çok mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.

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