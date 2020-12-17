Kupa'da da hedefimiz aynı

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hedeflerinin kupa olduğunu belirtti. Geçen sezonun finalisti olduklarını hatırlatan Atan, "Ligde çok iyi gidiyoruz. Aynı performansı kupada da göstermemiz beni çok mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.