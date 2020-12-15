Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.