Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa ile Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA İLE MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Muğlaspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 13:00'de A Spor ekranlarından naklen ekrana gelecek.