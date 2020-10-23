Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.

Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu.

TARİHLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları 3,4,5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü

Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor

Adana Demirspor - Alanya Kestelspor

MKE Ankaragücü - Kocaelispor

Yılport Samsunspor - Muğlaspor

Ankaraspor - Pazarspor

Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor

İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor

İstanbulspor - Elazığspor

Altınordu - Fethiyespor

Kahramanmaraşspor - Somaspor

Beypiliç Boluspor - Hacettepespor

Sancaktepe Futbol Kulübü - Serik Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu

Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği

Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor

Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor

Uşakspor - Şile Yıldızspor

Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor

Sakaryaspor - Diyarbekirspor

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor

Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor 1959

Çorum Futbol Kulübü - Eyüpspor

RH Bandırmaspor - Belediye Derincespor

Eskişehirspor - Cizrespor

GMG Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler

Balıkesirspor - Esenler Erokspor

BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor

Ankara Demirspor- Mamak Futbol Kulübü

Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor

Sarıyer - Turgutluspor

Giresunspor - Tekirdağspor

Ankara Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor

HES Kablo Kayserispor - Yomraspor

Vanspor - Sivas Belediyespor

Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor

Tuzlaspor - Bayburt İl Özel İdare

Ümraniyespor - Krıklarelispor

Bursaspor- Karşıyaka

Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor

Pendikspor - Düzcespor

Hekimoğlu Trabzon - 52 Orduspor