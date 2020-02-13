Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün son yarı finalistler de çeyrek final rövanş mücadelelerinin ardından belli oluyor. Günün ilk karşılaşması, BB Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanıyor.

CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor.

iLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal

SOSA VE NOVAK'TA MUTLU SON

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu.

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

ABDÜLKADİR GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve menisküsleri yırtılan Abdülkadir Ömür, Almanya'da milli takım doktoru Ufuk Şentürk'e ameliyat olmuştu. Bu sürecin ardından sık sık Almanya'ya giderek tedavisine ve antrenmanlarına Şentürk nezaretinde devam eden 20 yaşındaki sağ kanat, Trabzon'a döndü. Almanya'da tedavisi tamamlanan oyuncunun oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma dahil edileceği ifade edildi. Ömür'ün Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Gaziantep maçının kadrosuna girmesi bekleniyor.

GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA

Milli takım doktoru Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklama yaptı: "Abdülkadir kardeşimin rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirdik. İki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibari ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz.".

İLK MAÇIN ÖZETİ;