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Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, kupada çeyrek final ilk maçlarının programını açıkladı.

Giriş: 30.01.2020 20:55 Güncelleme: 30.01.2020 21:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu. TFF, kupada çeyrek final aşamasının ilk maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;

4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30

5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30

6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30

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