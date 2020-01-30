Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu. TFF, kupada çeyrek final aşamasının ilk maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı.
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;
4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30
5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30
6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30
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