Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupasında heyecan Fenerbahçe Kayserispor maçı ile sürüyor... Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan Fenerbahçe, ilk karşılaşmada Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini geçerek yoluna devam etmek istiyor. Kayserispor ise Kadıköy'de sürprizin peşinde... Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...





11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Rienstra,Oğuzhan,Yasir, Mario, Gustavo, Hasan Hüseyin, Djedje, Emre Demir, Kravets

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara geliyor.