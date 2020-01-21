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Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk ayağında ekipler 0-0 berabere kalmıştı... Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan rövanş karşılaşmasının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 21.01.2020 16:55 Güncelleme: 21.01.2020 20:27

Ziraat Türkiye Kupasında heyecan Fenerbahçe Kayserispor maçı ile sürüyor... Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan Fenerbahçe, ilk karşılaşmada Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini geçerek yoluna devam etmek istiyor. Kayserispor ise Kadıköy'de sürprizin peşinde... Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...


11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Rienstra,Oğuzhan,Yasir, Mario, Gustavo, Hasan Hüseyin, Djedje, Emre Demir, Kravets

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara geliyor.

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