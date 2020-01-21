Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu mesajı!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımın genç yıldız adayı mücadelenin 23. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun şans bulduğu maçlarda skora etki eden performansı Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 20 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırırken, teknik direktör Ersun Yanal'a mesaj gönderdi. İşte o yorumlar...
21 Ocak 2020 Salı 21:29
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Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu gollerine devam ediyor... 20 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de istediği şansları bulamamasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisine görev verdiği müsabakalarda kalitesini konuşturuyor. Ferdi Kadıoğlu, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği maça ilk 11'de başladı ve 23. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun bu golü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a mesaj geldi.