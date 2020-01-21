Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu mesajı!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu gollerine devam ediyor... 20 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de istediği şansları bulamamasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisine görev verdiği müsabakalarda kalitesini konuşturuyor. Ferdi Kadıoğlu, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği maça ilk 11'de başladı ve 23. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun bu golü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a mesaj geldi.