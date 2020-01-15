Her yerde Sivasspor

Süper Lig lideri Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında şov yaptı. Taraftarı önünde Malatyaspor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren oyunda kontrolü elinde tutan Yiğidolar; Mert Hakan (2), Emre Kılınç ve Yatabare'nin golleriyle rakibini yıktı. Kırmızı- beyazlılar, 23 Ocak'ta Malatya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj sağladı.



"ROBINHO'YU İSTERİM"

Lider Sivasspor'un Porto'dan kiraladığı Brezilyalı sol açığı Fernando, kırmızı-beyazlılara transfer önerisi getirdi. Bu sezon 17 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 27 yaşındaki sambacı, "Başakşehir'de oynayan Robinho'nun Sivas'a gelmesini çok isterim" diye vatandaşına transfer çağrısında bulundu.