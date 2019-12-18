Kupada rakip Erzincan

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olacak. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Siyah-beyazlı takım İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek. Beşiktaş'ta Karius, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Roco, Atiba, Elneny, Ljajic kadroda yer almadı. Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Caner Erkin'in yanı sıra sakatlıkları olan Ruiz, Douglas ve N'Koudou da götürülmedi.