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Ünal Karaman: Avantajlı skor aldık

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Altay, evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Giriş: 04.12.2019 21:30

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, avantajlı skoru elde ettiklerini söyledi. Karaman, "İki takımı da tebrik ediyorum. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıttılar. Bizim açımızdan bakıldığında sakatlık sonrası çok fazla forma şansı veremediğimiz oyuncuları oynattık, fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları da görme açısından harman yaparak müsabaka oynadık. Trabzon'a avantajlı skoru alarak gidiyoruz" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Yenel Dinçakman ise yaptığı açıklamada, "Süper Lig'in en formda ekibiyle karşılaştık. Oyuncular görevini disiplinle yerine getirdi. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe karşı üstünlüğümüz vardı. Artık Osmanlıspor maçına hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

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