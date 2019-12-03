Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Yanal'dan flaş tercih

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor kupa maçı ne zaman? İşte detaylar...
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriç
İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Oğzhan, Cajıc, Ali, Diouf, Allahyar, Eslem
Fenerbahçe İstanbulspor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe İstanbulspor maçı yarın saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
NOTLAR...
Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.
İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.
Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
SEYİRCİSİZ OYNAYACAK
2017-18 kupa yarı finalinde Beşiktaş ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı izleyemeyecek. Tribünlerde sadece İstanbulspor taraftarları yer alabilecek. İki ayaklı mücadelenin rövanşı, 18 Aralık'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı
Bugün
13:00 FATİH KARAGÜMRÜK- GÖZTEPE
14:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ
16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR
18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR
20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR
Çarşamba
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR
Perşembe
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.