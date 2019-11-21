5. Turda dev şölen

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak dev şölende maç programı açıklandı. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 16 müthiş karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray, 4 Aralık'ta saat 20.45'te 2. Lig ekibi Tuzla'yla karşılaşırken, Altay-Trabzonspor maçı aynı gün saat 18.30'da oynanacak. Beşiktaş, 5 Aralık'ta saat 20.45'te Erzincan'ı, Fenerbahçe, 3 Aralık'ta saat 20.45'te İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig lideri Sivasspor ise 3 Aralık'ta saat 18.30'da TFF 3. Lig'den Erok'a konuk olacak.

ViDEO HAKEM BU TURDAN SONRA

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon uygulamaya konulan VAR uygulaması, kupada da kullanılmaya başlanacak. TFF'nin sezon öncesi yayınladığı kupa statüsünde bu yıl da VAR yardımına başvurulacağı açıklandı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turun ardından, Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

HER TURU PARA

Ziraat Türkiye Kupası'nda hasılat dağıtımı yıllardır aynı şekilde gerçekleşiyor. Buna göre tek maç usulüne göre oynanan karşılaşmalarda gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın yüzde 60'ını tur atlayan takım alıyor. Kaybeden takım da yüzde 40'ı cebine koyuyor. Dev finali kazanan takım da hasılatın yüzde 60'ını kasasına götürüyor.