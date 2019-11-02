Kuralar çarşamba çekiliyor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. A Spor'dan yayınlanacak kura çekimi saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitiren G.Saray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Y.Malatya da katılacak. Toplam 32 takımın kozlarını paylaşacağı 5. Tur çift maç eleme usulüyle oynanacak. Kupada ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.