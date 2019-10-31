Erzurum doludizgin

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Erzurumspor, Bodrumspor'u rahat geçti. Henüz 2. dakikada soldan Murat'ın ortasına röveşata vuran Sunu, fileleri sarstı: 1-0. 7'de köşe vuruşunda ön direkte topu önünde bulan Oltan, golle buluştu: 2-0. 57'de Sunu'nun sol taraftan ortasına gelişene vole vuran Oltan, farkı 3'e çıkardı: 3-0. 62'de sağdan gele topa sert vuran Seyid Ahmet topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Erzurumspor adını 5. tura yazdırmayı başardı.

ARTIK HEP YUKARIYA

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bodrum'u eleyerek kupaya devam etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Sözeri, "Ligde de bir çıkışımız var. Kupada da iyi bir oyunla kazandık. Artık hep yukarıya çıkacağız" dedi.