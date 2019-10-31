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Erzincan penaltılarla güldü

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kastamonu-Erzincan karşılaşması A Spor'dan yayınlandı. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada ilk gol 72'de Erzincanlı Halil'den geldi. Maçın son anlarında Kastamonu penaltı kazandı ve maçı uzatmaya taşıdı.

Giriş: 31.10.2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kastamonu-Erzincan karşılaşması A Spor'dan yayınlandı. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada ilk gol 72'de Erzincanlı Halil'den geldi. Maçın son anlarında Kastamonu penaltı kazandı ve maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikaları da 1-1 biten maç penaltılara taşındı. Erzincanspor penaltı atışlarında rakibini 6-5 yenerek 5. tura yükseldi.

VAN SPOR UÇUŞTA
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırmayı başardı. 3. turda 1. Lig ekibi Balıkesir'i 1-0 yenen mavi- beyazlılar, 4. turda İstanbul temsilcisi Sancaktepe'yi 41'de Tunç Murat Behram'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

DERBİ SAMSUN'UN
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Karadeniz derbisi yaşandı. İki 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ekibin karşılaşmasında Samsunspor deplasmanda Gümüşhane'yi 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlıların gollerini 51 ve 90+3'te Ahmethan, 66'da Onur kaydetti. Samsunspor bu sonuçla adını 5. tura yazdırdı.

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