 BİZE ULAŞIN

Denizli İçel'i rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur son karşılaşmasında Süper Lig ekibi Denizlispor, sahasında Bölgesel Amatör Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nu 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 31.10.2019 20:28 Güncelleme: 31.10.2019 23:09

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur son karşılaşmasında Denizlispor, sahasında İçel İdmanyurdu'nu ağırladı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 7. dakikada Sacko ve 8. dakikada Burak'ın ayağından bulduğu gollerle iki dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 21'i gösterirken deplasman ekibi Mustafa Özkaya'yle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

74. dakikada Süper Lig ekibi Mehmet Akyüz ile farkı tekrar 2'ye yükseltti.

Yeşil-siyahlı ekipte Recep Niyaz 90+1'de maçın sonucunu belirleyen golü attı ve Denizlispor 4-1'lik skorla adını 5. tura yazdırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Kayserisporlu futbolcular imkansızı başardı!
Denizli İçel'i rahat geçti
Gaziantep FK 3-0 Turgutluspor | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 20 gol
Kayserispor 2-0 Bayrampaşaspor | MAÇ SONUCU