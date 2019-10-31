Denizli İçel'i rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur son karşılaşmasında Denizlispor, sahasında İçel İdmanyurdu'nu ağırladı.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 7. dakikada Sacko ve 8. dakikada Burak'ın ayağından bulduğu gollerle iki dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Dakikalar 21'i gösterirken deplasman ekibi Mustafa Özkaya'yle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
74. dakikada Süper Lig ekibi Mehmet Akyüz ile farkı tekrar 2'ye yükseltti.
Yeşil-siyahlı ekipte Recep Niyaz 90+1'de maçın sonucunu belirleyen golü attı ve Denizlispor 4-1'lik skorla adını 5. tura yazdırdı.
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